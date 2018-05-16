На участке улицы Ленинского Комсомола отремонтировали тротуар и высадили туи

В районе строительной площадки нового многоквартирного дома на пересечении улиц Ленинского Комсомола и 2-й Линии застройщик объекта — холдинг VELLCOM group — отремонтировал тротуар и высадил кустарники туи.
«Новое асфальтовое покрытие на пешеходной части, установка защитного ограждения и обустройство газонов положили начало целому комплексу работ по благоустройству и содержанию участка, прилегающего к строящемуся „VELLCOM Дому на Ленкома“», — пояснили в пресс-службе компании.
Вдоль проезжей части высадили 80 кустарников туи, которые украшают территорию, а также будут выполнять функцию «живой изгороди», дезинфицируя воздух и поглощая шум от проезжающих автомобилей.
«Перспективное озеленение и бережное отношение к природной среде — основополагающие принципы деятельности холдинга. В соответствии с ним определена и концепция ландшафтного дизайна придомовой территории нового объекта строительства и оформление детской игровой зоны в стиле Natural Playground», — отметили представители VELLCOM group.
В ближайших планах застройщика продолжить общее благоустройство территории вблизи стройплощадки, а также у домов №27 по улице Ленинского Комсомола и №37 по 2-й Линии. Речь идет о ремонте отмостки и обустройстве газона.
В настоящее время на строительной площадке нового «VELLCOM Дома на Ленкома» класса Бизнес+ завершается подготовка для устройства фундамента: уже выполнили земляные работы, залили бетонное основание и опалубку, укрепили откосы котлована. Объект начали возводить осенью прошлого года, ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2020 года.