На праймериз «Единой России» зарегистрировали 220 кандидатов

Во вторник, 15 мая, завершился прием заявок на участие в праймериз «Единой России». В качестве кандидатов зарегистрировали 220 человек.
В настоящее время организаторы проверяют документы. Всю информацию размещают на
По словам секретаря регионального отделения партии Аркадия Фомина, количество желающих принять участия в праймериз значительно выросло по сравнению с 2013 годом.
«Наблюдается высокая конкуренция между кандидатами — в среднем на сегодняшний день зарегистрировано пять человек на один мандат депутата гордумы. Предварительное голосование в этом году можно назвать максимально открытым и конкурентным. Мы наблюдаем высокий интерес к самой процедуре предварительного голосования. И, что немаловажно, кандидатами от „Единой России“ решили стать многие молодые люди, общественные активисты, представители предпринимательского сообщества, которые впервые пробуют себя на политическом поприще. Есть и кандидаты, которые своей активной работой уже хорошо зарекомендовали себя в округе, но выбор в пользу того или иного кандидата сделают жители Рязани 3 июня», — сказал Фомин.
Сейчас участники предварительного голосования работают в округах, проводят встречи и дебаты.