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19:27, 16 мая 2018 119
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На отдых детей в рязанских лагерях потратят почти 70 млн рублей

На отдых детей в рязанских лагерях потратят почти 70 млн рублей

На отдых детей в летних лагерях Рязанской области планируют потратить более 68 млн рублей. Об этом сообщили на заседании комитета гордумы по вопросам соцсферы.

Детям, чьи родители трудятся в бюджетной сфере, предоставят 2322 путевки на сумму 31,4 млн рублей. Летом 1960 детей поедут в лагеря «Смена», «Сказка», Центре «Исток».

Также для 4418 детей работающих граждан во время каникул организуют 66 лагерей с дневным пребыванием, в том числе один лагерь труда и отдыха.

Для 33 детей, находящихся в социально-опасном положении приобретут путевки в лагерь «Сказка». Как отметили на заседании, все загородные лагеря оснащены средствами антитеррористической безопасности.

На соцсферу в 2017 году потратили 6,8 млрд рублей, из них на образование — 5 млрд рублей, культуру — 535,3 млн рублей, физическую культуру и спорт — 201,4 млн рублей, сообщили депутаты в отчете об исполнении бюджета Рязани за минувший год.

На реализацию муниципальной программы «Жилище» потратили 12,6 млн. рублей, в том числе 4 млн рублей из городской казны, что позволило улучшить жилищные условия 16 молодым рязанским семьям.

76,8 млн рублей направили на жилье для 68 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также расходы на финансирование объектов капитальных вложений социально-культурной сферы в 2017 году составили 551,1 млн рублей. Среди них — строительство общеобразовательной школы в микрорайоне ДПР-5,5 А на 1100 мест, детского сада в Семчине на 220 мест, проектно-изыскательские работы для строительства школы на 1100 мест в Горроще и школы искусств в Недостоеве.

Также на заседании комитета обсудили развитие адаптивного спорта в регионе. Отметили, что в облаасти систематически занимаются физической культурой и спортом 5% (3101 человек) рязанцев из общего числа населения данной категории. Согласно стратегии развития физической культуры и спорта в России, к 2020 году этот показатель должен увеличиться до 20%.


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