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19:55, 16 мая 2018 275
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Джигарханяна вновь госпитализировали в тяжелом состоянии

Джигарханяна вновь госпитализировали в тяжелом состоянии

Армена Джигарханян госпитализировали в реанимацию одной из столичных больниц. Артист находится в тяжелом состоянии, пишут «Известия».

Актер уже не впервые попадает в больницу за последнее время.

Ранее его госпитализировали 26 апреля. Через некоторое время появилась информация, что Джигарханян впал в кому и его подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. Позже это опроверг его друг Артур Согомонян.

Фото Kinopoisk


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