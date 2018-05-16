Двое мужчин украли у рязанского школьника портфель с деньгами. Об этом сообщил
В полицию обратился отец мальчика и рассказал, что подросток гулял в одном из дворов на улице Горького. Пока он играл с друзьями на детской площадке, у него пропала сумка.
Полицейские опросили соседей и нашли свидетеля — жителя многоэтажки. Он сообщил, что видел в окно двух взрослых мужчин, которые похитили рюкзак.
По описанию оперативники разыскали 42-летнего злоумышленника и его 44-летнего друга. Мужчины ранее были судимы за кражи.
Через полчаса их задержали. Украденные из портфеля 2300 рублей изъяли.
По словам задержанных, когда они увидели портфель, оставленный без присмотра, то «не смогли отделаться от искушения его похитить».
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.