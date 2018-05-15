В Рязани снесли палатку, незаконно торговавшую венками

Префектура Совесткого района снесла палатку в Торговом городке, в которой продавали венки. Об этом сообщила
Известно, что торговую точку установили там незаконно.
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Фото: Администрация Рязани
Префектура Совесткого района снесла палатку в Торговом городке, в которой продавали венки. Об этом сообщила
Известно, что торговую точку установили там незаконно.
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