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15:44, 15 мая 2018 284
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В Рязани снесли палатку, незаконно торговавшую венками

В Рязани снесли палатку, незаконно торговавшую венками

Фото: Администрация Рязани

Префектура Совесткого района снесла палатку в Торговом городке, в которой продавали венки. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Известно, что торговую точку установили там незаконно.


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