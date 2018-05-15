В Рязани наградили многодетные семьи. Фото

Во вторник, 15 мая, в Рязани наградили многодетные семьи области. Зампред правительства Сергей Филимонов от имени губернатора поздравил собравшихся с Международным днем семьи.
«Семья — это самое дорогое, что есть у человека. Это близкие и родные люди, которые всегда поддержат помогут и дадут добрый совет. С ними мы можем быть по-настоящему счастливы, спокойно жить, воспитывать детей, окружать их заботой и вниманием, готовить к самостоятельной жизни», — отметил Филимонов.
Он вручил почетные знаки «Родительская доблесть», знаки губернатора «За веру и доблесть» и премии «Признание» многодетным родителям, а имена воспитывающих приемных детей рязанцев внес в областную книгу почета «Родительская слава».
«Вы отличный пример сохранения истинных духовных ценностей, настоящий образец для подражания. Замечательно, что в каждой семье уделяется большое внимание воспитанию, образованию и развитию творческих способностей детей», — подчеркнул политик.
В завершении церемонии он пожелал родителям счастья в семьях, здоровья и благополучия.