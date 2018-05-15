Рязанцы смогут пройти лечение в медцентре «ДЭМА» по полису добровольного страхования

Медицинский центр «ДЭМА» принимает пациентов по полисам добровольного страхования. Медпомощь можно получить в рамках выбранной программы ДМС.
Чтобы записаться на прием к врачу, пройти диагностическое обследование или получить другую услугу по программе ДМС, необходимо связаться с представителем страховой компании для согласования записи. Клиника сотрудничает с «Альфа страхованием» (
Более подробную информацию можно получить у администраторов медицинского центра по телефону
«Мы разработали различные варианты сотрудничества, соответствующие требованиям и пожеланиям страховых компаний. Любая из заинтересованных сторон может стать инициатором переговоров с целью обсуждения условий предоставления медицинской помощи по договору. Сообщите своей страховой компании о желании обслуживаться в „ДЭМА“, и наши сотрудники проведут переговоры с компанией и согласуют условия вашего медицинского обслуживания в клинике», — отметили специалисты клиники.
Напомним, медицинский центр «ДЭМА» открылся в Рязани в феврале 2018 года. Здесь пациенты могут решить неврологические, ревматологические, травматологические и ортопедические проблемы, наиболее распространенными из которых являются нарушение осанки, спортивные травмы и остеопороз.