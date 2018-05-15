Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:44, 15 мая 2018 462

Рязанцы смогут пройти лечение в медцентре «ДЭМА» по полису добровольного страхования

Рязанцы смогут пройти лечение в медцентре «ДЭМА» по полису добровольного страхования

Медицинский центр «ДЭМА» принимает пациентов по полисам добровольного страхования. Медпомощь можно получить в рамках выбранной программы ДМС.

Чтобы записаться на прием к врачу, пройти диагностическое обследование или получить другую услугу по программе ДМС, необходимо связаться с представителем страховой компании для согласования записи. Клиника сотрудничает с «Альфа страхованием» (+7 (4912) 24-42-09) и «ВСК Страховой дом» (+7 (4912) 42-70-27).

Более подробную информацию можно получить у администраторов медицинского центра по телефону +7 4912 55-03-02.

«Мы разработали различные варианты сотрудничества, соответствующие требованиям и пожеланиям страховых компаний. Любая из заинтересованных сторон может стать инициатором переговоров с целью обсуждения условий предоставления медицинской помощи по договору. Сообщите своей страховой компании о желании обслуживаться в „ДЭМА“, и наши сотрудники проведут переговоры с компанией и согласуют условия вашего медицинского обслуживания в клинике», — отметили специалисты клиники.

Напомним, медицинский центр «ДЭМА» открылся в Рязани в феврале 2018 года. Здесь пациенты могут решить неврологические, ревматологические, травматологические и ортопедические проблемы, наиболее распространенными из которых являются нарушение осанки, спортивные травмы и остеопороз.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:49, 15 мая 2018
В Рязанской области завели дело на рыбака-браконьера
12:26, 15 мая 2018
Роспотребнадзор откроет горячую линию по питанию в детсадах и школах
11:44, 15 мая 2018
Рязанцы смогут пройти лечение в медцентре «ДЭМА» по полису добровольного страхования
11:36, 15 мая 2018
Рязанцам показали возможности экзоскелета
11:03, 15 мая 2018
Рязанский вытрезвитель переехал из центра на окраину города
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

С «Рассветом». Семья из Шилова получила ключи от новой квартиры

Директор компании-застройщика Александр Чернышов рассказал, почему рязанцы интересуются жильем за городом.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:32, 7 мая 2018 44 769
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 44 590
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 35 586
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 27 767
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
9:55, 10 мая 2018 27 077
Празднование Дня Победы в Рязани завершилось выступлением Сосо Павлиашвили и салютом. Фото и видео 2
Все новости
Голосования

У вас есть велосипед?

Окончание опроса: 18.05.2018
Архив голосований
Форум