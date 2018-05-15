Рязанцев пригласили на праздник в честь трехлетия акций по раздельному сбору мусора

В субботу, 19 мая, около бывшего «Планетария» на Московском шоссе пройдет праздник в честь трехлетия акций по раздельному сбору «Раздельный сбор в каждый двор». Об этом сообщила пресс-служба ЭРЫ.
Праздник проведут при поддержке клуба «Хозяин Мещеры», городского центра детского экологического образования, 47 школы и детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Гостей праздника ждут:
- бал под открытым небом от танцевальной студии «Русский бал»;
- концерт с участием рязанских музыкальных групп;
- эко-конкурсы, эстафеты и образовательные площадки;
- подарки;
- игры для детей.
Акции начали проводить в апреле 2015 года. С ноября 2016 года они стали еженедельными: каждую субботу с 10:00 до 12:00 ЭРА устанавливает в городе несколько десятков контейнеров для пластика и проводит акцию каждую субботу в разных районах Рязани.
Дополнительную информацию можно получить по номерам телефона 513-422 и 513-400.