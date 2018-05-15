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11:36, 15 мая 2018 462
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Рязанцам показали возможности экзоскелета

Рязанцам показали возможности экзоскелета

Рязанцам показали возможности экзоскелета. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Российские ученые разработали экзоскелет для реабилитации после инсультов, травм, рассеянных склерозов. Возможности технологии показали пациентам рязанской ОКБ.

Экзоскелет повторяет скелет человека и настраивается под пациента на основании его роста, веса, длины шага и других параметров. Он учит пациента самостоятельно держать равновесие и свободно ходить.

По словам Виталия Данилова, официального посла компании-разработчика, чтобы научиться держать себя в экзоскелете, требуется три-четыре занятия. «Я начал заниматься через девять лет после травмы. В это время процессы регенерации не так активны, как в первые годы после травмы. Но экзоскелет дает мне возможность ставить себе высокие цели. Моя цель — самостоятельно бегать», — рассказал он.

Фото сайта Robogeek.ru


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