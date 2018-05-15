Рязанцам показали возможности экзоскелета. Об этом сообщил
Российские ученые разработали экзоскелет для реабилитации после инсультов, травм, рассеянных склерозов. Возможности технологии показали пациентам рязанской ОКБ.
Экзоскелет повторяет скелет человека и настраивается под пациента на основании его роста, веса, длины шага и других параметров. Он учит пациента самостоятельно держать равновесие и свободно ходить.
По словам Виталия Данилова, официального посла компании-разработчика, чтобы научиться держать себя в экзоскелете, требуется три-четыре занятия. «Я начал заниматься через девять лет после травмы. В это время процессы регенерации не так активны, как в первые годы после травмы. Но экзоскелет дает мне возможность ставить себе высокие цели. Моя цель — самостоятельно бегать», — рассказал он.
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