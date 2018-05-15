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12:26, 15 мая 2018 243
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Роспотребнадзор откроет горячую линию по питанию в детсадах и школах

Роспотребнадзор откроет горячую линию по питанию в детсадах и школах

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области откроет горячую линию по питанию в детсадах и школах. Обратиться к специалистам можно будет с 18 по 25 мая по телефону 8-800-100-22-62, сообщил сайт надзорного органа.

Телефон Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области: 8 (4912) 25-55-60.

Телефоны территориальных отделов управления:

  • в Скопинском районе — 8 (49156) 2-01-73, 2-11-24;
  • в Старожиловском районе — 8 (49151) 2-16-82;
  • в Касимовском районе — 8 (49131) 2-26-33, 2-07-49;
  • в Шиловском районе — 8 (49136) 2-15-44, 2-19-98;
  • в Сасовском районе — 8 (49133) 2-26-01, 2-24-37;
  • в Ряжском районе — 8 (49132) 2-14-38, 2-25-17.

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