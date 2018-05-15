Очевидец рассказал о сгоревшем на трассе в Рязанской области автобусе

Автобус, сгоревшей на трассе между Касимовом и Тумой, ехал из Нижнего Новгорода. Об этом написал очевидец на странице
По словам автора сообщения, автобус «начал тормозить» сразу после того, как выехал.
«1,5 часа чинили, толкали. И в итоге поехали. Ехали быстро… Едем, водитель останавливает автобус. И слышим „хлоп“ что-то сзади. Все сразу смотрят. Нас было 12 человек! И дым … быстро все выбежали, взяли вещи… Приехали пожарные, через 20 минут. Всех забрал автобус. Сгорело все! Все живы! Пострадавших нет», — отметил очевидец.
Напомним, автобус
Сегодня в 10 км до Тумы Примерно в 15:20 Ехал автобус . Рязань - Нижний Новгород . Номер 695 (Пред история) Мы с папой ехали с Нижнего Новгорода. Только выехали , автобус начал тормозить . (Ломаться) 1.5 часа чинили , толкали . И в итоге поехали . Ехали быстро . Водитель подтапливал ! Как раз таки можно сказать под конец (оставалась ехать 2 часа ) Едим , водитель останавливает автобус . И слышим «хлоп» что-то сзади. Все сразу смотрят . Нас было 12 человек ! И дым .... быстро все выбежали , взяли вещи ... по фото поэтапно видно ! Приехали пожарные , через 20 минут . Всех забрал автобус. Сгорело всё! Все живы ! Пострадавших нет !!! #live_kasimov #типичныйкасимов #сегоднявкасимове #касимов #касимовсити #рязаньсити #рзнсити #Рязань #Ryazan #rzn #rzncity #ryazan #62 #ryazancity #rzn62 #rznnews #рзн #rzn_city #сасово #скопин #шилово #касимовскийрайон #рязанскаяобласть #kasimov_foto #фото #фотография #rzngram #instagram #россия #russia