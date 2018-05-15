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9:19, 15 мая 2018 203
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Китайская делегация посетила музей-заповедник Есенина в Константинове

Китайская делегация посетила музей-заповедник Есенина в Константинове

Делегация Китайской Народной Республики посетила государственный музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В понедельник, 14 мая, делегация встретилась с Николаем Любимовым и вице-губернатором Игорем Грековым. Гости побывали в усадьбе родителей Есенина, домах священника Смирнова и Кашиной, земской школе.

«Отличный музей, очень красивые окрестности. В Китае относятся с большой любовью к творчеству Есенина. Мы будем рекомендовать нашим туристам посещать его родные места», — отметил глава чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в России Ли Хуэй.

Гостям вручили полное собрание сочинений поэта.

В этот же день Игорь Греков с представителями КНР побывали в институте Конфуция РГУ имени Есенина. Также делегация посетила Рязанский Кремль.

«В Рязанской области очень богатая культура, это замечательная земля, здесь талантливые люди, которые умеют хорошо работать. Я был в регионе 8 лет назад и вижу положительную динамику развития», — поделился Ли Хуэй.

Во время визита делегации планируют определить наиболее перспективные проекты сотрудничества. Среди главных направлений посол от КНР назвал экономику, торговлю, образование, туризм и АПК.


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