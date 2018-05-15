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11:51, 15 мая 2018 527
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В Рязани ищут очевидцев ДТП с шестью пострадавшими

В Рязани ищут очевидцев ДТП с шестью пострадавшими

Автоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего 9 мая на окраине Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла 9 мая в 14:00 на 199 километре М-5. 32-летний водитель грузовика Hyundai выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid под управлением 73-летнего рязанца.

В ДТП пострадали пять человек — водители и их пассажиры в возрасте 30-ти, 72-х, 26-ти лет, а также десятимесячный ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

Всех, кому известна информация о произошедшем, попросили обращаться по номеру телефона (4912) 29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом №12, корпус 1, кабинет 13.


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