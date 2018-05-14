В пронском лесу лось умер от укусов клещей. Об этом сообщило издательство «
Животное пришло в село Панкино вечером в субботу, 12 мая.
«Он был очень истощен, явно болен, метался по нашему огороду, упал в яму и видно было, что очень страдает. Мы не знали, как ему помочь. Потом бедолага лег и больше не вставал», — рассказали дачники.
Утром они позвонили ветеринарам и лесничему.
Главный ветврач Виктор Жариков пояснил, что животное вышло к людям из-за того, что ему требовалась помощь. По его словам двухлетний лось умер от пироплазмоза — заболевания, переносчиком которого являются клещи.
«В этом году они просто кишат в наших лесах», — отметил Жариков.
Труп лося отправят на утилизацию.