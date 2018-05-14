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9:13, 14 мая 2018 479
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В пронском лесу лось умер от укусов клещей

В пронском лесу лось умер от укусов клещей

Фото: Издательство «Пресса»

В пронском лесу лось умер от укусов клещей. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Животное пришло в село Панкино вечером в субботу, 12 мая.

«Он был очень истощен, явно болен, метался по нашему огороду, упал в яму и видно было, что очень страдает. Мы не знали, как ему помочь. Потом бедолага лег и больше не вставал», — рассказали дачники.

Утром они позвонили ветеринарам и лесничему.

Главный ветврач Виктор Жариков пояснил, что животное вышло к людям из-за того, что ему требовалась помощь. По его словам двухлетний лось умер от пироплазмоза — заболевания, переносчиком которого являются клещи.

«В этом году они просто кишат в наших лесах», — отметил Жариков.

Труп лося отправят на утилизацию.


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