В Красноярске няня связала четырехлетнего ребенка и обливала его кипятком. Об этом сообщил
22-летняя мать мальчика уехала в другой город в феврале этого года, оставив сына со своей 17-летней знакомой. 7 мая вечером девушка разозлилась на ребенка из-за «плохого поведения» и стала его ругать. Она закрыла мальчику рот тканью, чтобы он не мог кричать, связала ноги веревкой и поливала горячей водой из-под крана.
На следующий день она вызвала «скорую», увидев ожоги на теле ребенка. Сейчас он находится в больнице с термическими ожогами 3 степени, также у него ушибленные раны шеи, голени и бедер.
Мать ребенка вернулась в Красноярск после произошедшего. Мальчику назначат экспертизу для определения тяжести вреда здоровью.
Следователи опрашивают «няню», мать и знакомых, по результатам примут процессуальное решение.