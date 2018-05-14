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16:43, 14 мая 2018 64
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В Красноярске няня связала четырехлетнего ребенка и обливала его кипятком

В Красноярске няня связала четырехлетнего ребенка и обливала его кипятком

В Красноярске няня связала четырехлетнего ребенка и обливала его кипятком. Об этом сообщил сайт регионального ГСУ СКР.

22-летняя мать мальчика уехала в другой город в феврале этого года, оставив сына со своей 17-летней знакомой. 7 мая вечером девушка разозлилась на ребенка из-за «плохого поведения» и стала его ругать. Она закрыла мальчику рот тканью, чтобы он не мог кричать, связала ноги веревкой и поливала горячей водой из-под крана.

На следующий день она вызвала «скорую», увидев ожоги на теле ребенка. Сейчас он находится в больнице с термическими ожогами 3 степени, также у него ушибленные раны шеи, голени и бедер.

Мать ребенка вернулась в Красноярск после произошедшего. Мальчику назначат экспертизу для определения тяжести вреда здоровью.

Следователи опрашивают «няню», мать и знакомых, по результатам примут процессуальное решение.


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