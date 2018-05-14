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11:24, 14 мая 2018 750
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В Клепиковском районе посадили более десяти тысяч деревьев в честь Дня Победы. Фото

В Клепиковском районе посадили более десяти тысяч деревьев в честь Дня Победы. Фото

Фото: Издательство «Пресса»

В тумском лесничестве Клепиковского района посадили восемь тысяч саженцев сосен и две тысячи берез в честь Дня Победы. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Акцию «Лес Победы» провели в субботу, 12 мая. Первые 45 деревьев посадили ветераны Великой Отечественной войны и чиновники.

«С каждым годом среди нас становится все меньше и меньше ветеранов, прошедших это страшное время. Вместе с ними, к сожалению, уходит и часть истории, отметил глава рязанского минприроды Сергей Абрамов. — Мы не имеем право забыть, что было, и память об этом мы должны воспитывать не только через фильмы, но и через аллеи, парки и лес, который сегодня мы высаживаем в честь победителей».

После акции ее участников накормили «солдатской кашей» и чаем с пирогами.


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