В Клепиковском районе посадили более десяти тысяч деревьев в честь Дня Победы. Фото

В тумском лесничестве Клепиковского района посадили восемь тысяч саженцев сосен и две тысячи берез в честь Дня Победы. Об этом сообщает издательство «
Акцию «Лес Победы» провели в субботу, 12 мая. Первые 45 деревьев посадили ветераны Великой Отечественной войны и чиновники.
«С каждым годом среди нас становится все меньше и меньше ветеранов, прошедших это страшное время. Вместе с ними, к сожалению, уходит и часть истории, отметил глава рязанского минприроды Сергей Абрамов. — Мы не имеем право забыть, что было, и память об этом мы должны воспитывать не только через фильмы, но и через аллеи, парки и лес, который сегодня мы высаживаем в честь победителей».
После акции ее участников накормили «солдатской кашей» и чаем с пирогами.