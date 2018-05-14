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11:37, 14 мая 2018 175
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В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за поддержку западных санкций

В Госдуму внесли проект об уголовной ответственности за поддержку западных санкций

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за исполнение в России западных санкций. Об этом передает РБК.

Проект предлагает штрафы до 600 тысяч рублей или лишение свободы сроком до четырех лет за поддержку санкций Запада. Под этим подразумевается «совершение действий» или «бездействие», целью которых было «исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера», если это привело к ограничению или к отказу от «обычных хозяйственных операций» или сделок между российскими частными лицами или компаниями.

Такими операциями или сделками являются «юридические действия, направленные на исполнение предусмотренных законом обязанностей или возникших из договора обязательств».

Также уголовную ответственность влекут «умышленные действия», которые способствовали введению санкций против России. За это предусмотрены штраф до 500 тысяч рублей, лишение свободы на срок до трех лет или принудительные работы на тот же срок.

Правительство поддержало законопроект. Верховный суд также в отзыве на документ указал, что «замечаний и возражений концептуального характера» к нему не имеет.


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