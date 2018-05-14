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10:03, 14 мая 2018 150
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Telegram оспорил решение о блокировке

Telegram оспорил решение о блокировке

Telegram оспорил решение о блокировке мессенджера, передает «РИА Новости».

Глава международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал, что юристы Telegram подали жалобу 11 мая.

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер по решению Таганского суда Москвы. Мессенджер отказался передать ФСБ ключи шифрования.


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