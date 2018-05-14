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17:37, 14 мая 2018 785
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Статую около гостиницы «Амакс» планируют убрать 1

Статую около гостиницы «Амакс» планируют убрать

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Статую, установленную в центре Рязани около гостиницы «Амакс», могут убрать. Об этом в эфире радиостанции «Маяк — Рязань» заявили главный архитектор Рязанской области Дмитрий Васильченко и главный архитектор Рязани Игорь Уланов.

«Это художественная самодеятельность, а то, что это легализуют, это не факт», — отметил главный архитектор области Дмитрий Васильченко на вопрос ведущего о том, оставят ли арт-объект в центре Рязани.

Напомним, статуя появилась на Первомайском проспекте 25 апреля. Ее посвятили обитателям Окского заповедника — краснокнижным зубрам. Скульптуру сделали из нержавеющей стали.


© RZN.info

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