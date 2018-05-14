Статую около гостиницы «Амакс» планируют убрать

Статую, установленную в центре Рязани около гостиницы «Амакс», могут убрать. Об этом в эфире радиостанции «Маяк — Рязань» заявили главный архитектор Рязанской области Дмитрий Васильченко и главный архитектор Рязани Игорь Уланов.
«Это художественная самодеятельность, а то, что это легализуют, это не факт», — отметил главный архитектор области Дмитрий Васильченко на вопрос ведущего о том, оставят ли арт-объект в центре Рязани.
Напомним, статуя появилась на Первомайском проспекте 25 апреля. Ее посвятили обитателям Окского заповедника — краснокнижным