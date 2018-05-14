Семейная пара из Владимирской области обокрала рязанский «Дикси»

Семейная пара из Гусь-Хрустального района Владимирской области обокрала рязанский «Дикси». Об этом сообщил
Мужчина предложил своей жене украсть продукты, на что она согласилась. Похищенные товары они сложили в две сумки, вынесли из магазина, пройдя мимо кассы, а затем «беспрепятственно скрылись». Ущерб составил 9 тысяч 899 рублей.
В суде представитель потерпевшего ходатайствовала о прекращении уголовного дела, поскольку злоумышленники загладили причиненный вред и претензий к ним нет.
Подсудимые полностью признали вину, раскаялись в содеянном и согласились с прекращением уголовного дела.
Постановление не вступило в законную силу.