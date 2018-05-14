RZN.info провел вторую трансляцию с легендарным следователем Дмитрием Плоткиным. Читатели задавали ему вопросы «
Плоткин рассказал про «Айрапетовскую» и «Слоновскую» ОПГ и их членах, оставшихся в живых. Также он прокомментировал дело о «рязанском сахаре», рассказал о современных ОПГ в Рязани, сценариях к документальным фильмам, над которыми работает с одним из федеральных каналов.
Плоткин с 1982 года работал следователем в Скопине, с 1985 года переведен в Рязань сначала старшим следователем, потом старшим следователем по особо важным делам, с 2007 по 2016 годы был старшим помощником прокурора Рязанской области. Он занимался расследованиями убийств, связанных с «Айрапетовской» и «Слоновской» преступными группировками, делами «скопинского извращенца» Виктора Мохова и «групп смерти» в социальных сетях.
Плоткин является одним из главных героев документального фильма «Охота на Слонов» из цикла «Криминальная Россия».
В предыдущем эфире следователь