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21:38, 14 мая 2018 103
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RZN.info провел вторую трансляцию с легендарным следователем Дмитрием Плоткиным

RZN.info провел вторую трансляцию с легендарным следователем Дмитрием Плоткиным

RZN.info провел вторую трансляцию с легендарным следователем Дмитрием Плоткиным. Читатели задавали ему вопросы «ВКонтакте», в официальном аккаунте Instagram и в комментариях к новости.

Плоткин рассказал про «Айрапетовскую» и «Слоновскую» ОПГ и их членах, оставшихся в живых. Также он прокомментировал дело о «рязанском сахаре», рассказал о современных ОПГ в Рязани, сценариях к документальным фильмам, над которыми работает с одним из федеральных каналов.

Плоткин с 1982 года работал следователем в Скопине, с 1985 года переведен в Рязань сначала старшим следователем, потом старшим следователем по особо важным делам, с 2007 по 2016 годы был старшим помощником прокурора Рязанской области. Он занимался расследованиями убийств, связанных с «Айрапетовской» и «Слоновской» преступными группировками, делами «скопинского извращенца» Виктора Мохова и «групп смерти» в социальных сетях.

Плоткин является одним из главных героев документального фильма «Охота на Слонов» из цикла «Криминальная Россия».

В предыдущем эфире следователь рассказал о «группах смерти», людоеде из Старожилова и «скопинском маньяке» Мохове.


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