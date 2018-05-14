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10:57, 14 мая 2018 119
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Рязанцы смогут задать вопросы следователю Дмитрию Плоткину в прямом эфире RZN.info

Рязанцы смогут задать вопросы следователю Дмитрию Плоткину в прямом эфире RZN.info

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцы смогут задать вопросы следователю Дмитрию Плоткину, с которым 14 мая RZN.info проведет еще одну прямую трансляцию. Ранее собеседник уже рассказывал в прямом эфире о «группах смерти», людоеде из Старожилова и подельниках «скопинского маньяка» Мохова.

Вопросы для следователя можно присылать на почту news@rzn.info.

Напомним, он занимался расследованиями убийств, связанных с «Айрапетовской» и «Слоновской» преступными группировками, делами «скопинского извращенца» Виктора Мохова и «групп смерти» в соцсетях. Плоткин является одним из главных героев документального фильма «Охота на Слонов» из цикла «Криминальная Россия».

Прямой эфир смотрите на нашем сайте, в группе RZN.info во «ВКонтакте» и в официальном аккаунте Instagram. Начало в 20:00.


© RZN.info

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