Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего трехмесячного ребенка

Рязанцев попросили помочь в поисках трехмесячного Кирилла Кочеткова. Ребенок пропал по дороге в Москву, сообщили в официальной
12 мая 2018 года 24-летняя жительница Тамбовской области ехала с сыном на «попутке» в Москву. На следующий день женщина заявила о пропаже ребенка.
Мать мальчика выдвигает различные версии его исчезновения, достоверность которых проверяют следователи. Также уже установили, что у женщины есть еще один ребенок, в отношении которого она лишена родительских прав.
Сейчас проводятся масштабные поиски ребенка. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Всех, кому известна информация о пропавшем и обстоятельствах его исчезновения, попросили обращаться по номеру телефона