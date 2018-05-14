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19:34, 14 мая 2018 1 012
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего трехмесячного ребенка

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшего трехмесячного ребенка

Рязанцев попросили помочь в поисках трехмесячного Кирилла Кочеткова. Ребенок пропал по дороге в Москву, сообщили в официальной группе СК России «ВКонтакте».

12 мая 2018 года 24-летняя жительница Тамбовской области ехала с сыном на «попутке» в Москву. На следующий день женщина заявила о пропаже ребенка.

Мать мальчика выдвигает различные версии его исчезновения, достоверность которых проверяют следователи. Также уже установили, что у женщины есть еще один ребенок, в отношении которого она лишена родительских прав.

Сейчас проводятся масштабные поиски ребенка. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Всех, кому известна информация о пропавшем и обстоятельствах его исчезновения, попросили обращаться по номеру телефона +7 (915) 670-86-14.


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