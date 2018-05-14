Полумарафон «Рязанский Кремль» и автокросс. Обзор новостей за выходные, 12-13 мая

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Стало известно, что рязанец Артем Филимонов вышел в полуфинал шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. В своем выступлении он вновь порассуждал о разнице между мужчинами и женщинами, выборе нижнего белья и взрослении.
Рано утром в воскресенье, 13 мая, за автовокзалом «Центральный» сгорел нежилой деревянный дом. Пожар тушили пять расчетов. А во дворе дома в Канищеве неизвестные подожгли новый лифт.
В выходные на Семеновской трассе прошел 53-й всероссийский автокросс «День Победы». А в сети появился ролик почти сорокалетней давности о 15-м Всесоюзном автокроссе.
Не обошлось из без аварий. У «Ленты» на Касимовском шоссе «ГАЗель» столкнулась с легковой машиной. От удара она выехала на тротуар и врезалась в дерево.
На трассе в Рязанской области у грузовика взорвалось колесо и отлетело в автомобиль BMW. Пострадал ребенок.
В сети появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом, которое произошло в четверг.
Утром в воскресенье на площади Театральной обнаружили повешенного на дереве мужчину. По факту смерти проводят проверку.