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8:35, 14 мая 2018 591
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Полумарафон «Рязанский Кремль» и автокросс. Обзор новостей за выходные, 12-13 мая

Полумарафон «Рязанский Кремль» и автокросс. Обзор новостей за выходные, 12-13 мая

Завершились очередные майские выходные, которые порадовали рязанцев хорошей погодой. Давайте вспомним, что важного и интересного произошло в Рязани за этот уикенд.

В субботу, 12 мая, полумарафон «Рязанский Кремль» пробежали более тысячи человек. Забеги прошли на 10 и 21 километр.

В этот же день более тысячи рязанцев очистили от мусора десять зеленых зон.

Стало известно, что рязанец Артем Филимонов вышел в полуфинал шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. В своем выступлении он вновь порассуждал о разнице между мужчинами и женщинами, выборе нижнего белья и взрослении.

Рано утром в воскресенье, 13 мая, за автовокзалом «Центральный» сгорел нежилой деревянный дом. Пожар тушили пять расчетов. А во дворе дома в Канищеве неизвестные подожгли новый лифт.

В выходные на Семеновской трассе прошел 53-й всероссийский автокросс «День Победы». А в сети появился ролик почти сорокалетней давности о 15-м Всесоюзном автокроссе.

Не обошлось из без аварий. У «Ленты» на Касимовском шоссе «ГАЗель» столкнулась с легковой машиной. От удара она выехала на тротуар и врезалась в дерево.

На трассе в Рязанской области у грузовика взорвалось колесо и отлетело в автомобиль BMW. Пострадал ребенок.

В сети появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом, которое произошло в четверг.

Утром в воскресенье на площади Театральной обнаружили повешенного на дереве мужчину. По факту смерти проводят проверку.


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