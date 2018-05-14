В понедельник, 14 мая, и.о. главы горадминистрации Сергей Карабасов провел совещнаие, посвященное ремонту дорог и уборке города. Об этом сообщил
«На дворе середина мая, — отметил Сергей Карабасов. — Рязанцы нынешним состоянием проезжей части в отдельных районах города недовольны. И их можно понять».
Он подчеркнул, что необходимо усилить контроль за качеством работ, выполняемых подрядчиками.
«Я прошу полностью соблюдать технологию работ, предварительно проводить соответствующую подготовку дорожного полотна. Плановый ремонт дорог нужно завершить в указанные сроки — до 15 июля», — подытожил Карабасов.
С 1 по 11 мая в Рязани выбоины заделали на 18 участках дорог. Ремонт провели на улицах Чкалова, Рязанской, Промышленной, Гагарина, Мервинской, Петрова, Крупской, Каширина, Куркова, Почтовой, Интернациональной, Грибоедова, Черновицкой, Лесопарковой, а также на Скорбященском проезде, проезде Речников и Народном бульваре на общей площади 2 700 квадратных метров.
На этой неделе планируют отремонтировать участки улиц Белякова, Забайкальская, Птицеводов, Зафабричная и дорогу от Касимовского шоссе до улицы Кальной.