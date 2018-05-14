На улице Народный бульвар загорелся магазин

В ночь на понедельник, 13 мая, на улице Народный бульвар в Рязани загорелся магазин. Об этом
Сигнал поступил в 23:19. На место выезжали четыре пожарных расчета.
Огонь повредил внешнюю обшивку магазина. Никто не пострадал.
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В ночь на понедельник, 13 мая, на улице Народный бульвар в Рязани загорелся магазин. Об этом
Сигнал поступил в 23:19. На место выезжали четыре пожарных расчета.
Огонь повредил внешнюю обшивку магазина. Никто не пострадал.
© RZN.info
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Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.