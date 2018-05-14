На улице Костычева «Мицубиси» сбил ребенка на велосипеде

В пятницу, 11 мая, 44-летняя рязанка на Mitsubishi Lancer сбила 11-летнего велосипедиста. ДТП произошло в 14:50 около дома №14 по улице Костычева, сообщила
В момент столкновения ребенок пересекал дорогу. С травмами его доставили в больницу.
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Фото: УМВД по Рязанской области
В пятницу, 11 мая, 44-летняя рязанка на Mitsubishi Lancer сбила 11-летнего велосипедиста. ДТП произошло в 14:50 около дома №14 по улице Костычева, сообщила
В момент столкновения ребенок пересекал дорогу. С травмами его доставили в больницу.
© RZN.info
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