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22:31, 14 мая 2018 490
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На трассе в Рязанской области сгорел рейсовый автобус. Видео

На трассе в Рязанской области сгорел рейсовый автобус. Видео

На трассе в Рязанской области сгорел рейсовый автобус. Видео происшествия очевидец опубликовал в группе «Автоклуб города Касимов» «ВКонтакте».

Как отметил автор ролика, инцидент произошел между Касимовом и Тумой. По словам очевидца, никто не пострадал.


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