На пожаре в Старожиловском районе спасли семейную пару и ребенка. Фото

В деревне Хрущево Старожиловского района сгорели жилой и строящийся дома. Об этом пишет ИД «
Пожар произошел в понедельник, 14 мая, около 6:32. Оба дома принадлежали одним хозяевам. На пожаре спасли мужа с женой и их внучку.
Выбраться из пожара пострадавшим помог сосед. На пожар также выезжали сотрудники пожарной части, три расчета и девятитонный трактор с бочкой воды.
«Видя, что начинает гореть соседний дом, привез на служебной машине сюда порядка 30 человек, которые работают у меня в саду и по строительству. Мы разбирали горящую крышу. Дом этот отстояли, но два моих работника с отравление угарным газом и физическими повреждениями отправлены в больницу», — отметил мужчина.
«У нас две версии. Предположительно причинами явились либо неполадки в электрооборудовании (этот дом построен в 1957 году), либо неосторожное обращение с огнем. Также за этим деревянным домом сгорел строящийся дом, в нем не было полов и перекрытий, крыша — без потолка», — рассказал замначальника Пронского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Неклюдов.
Он отметил, что у дома, находившегося рядом, частично повредилась кровля. По другую сторону от очага возгорания дом не пострадал.
На месте происшествия дежурят пожарные и работники газовой службы.
Фото ИД «