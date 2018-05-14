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13:47, 14 мая 2018 284
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На пожаре в Старожиловском районе спасли семейную пару и ребенка. Фото

На пожаре в Старожиловском районе спасли семейную пару и ребенка. Фото

В деревне Хрущево Старожиловского района сгорели жилой и строящийся дома. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар произошел в понедельник, 14 мая, около 6:32. Оба дома принадлежали одним хозяевам. На пожаре спасли мужа с женой и их внучку.

Выбраться из пожара пострадавшим помог сосед. На пожар также выезжали сотрудники пожарной части, три расчета и девятитонный трактор с бочкой воды.

«Видя, что начинает гореть соседний дом, привез на служебной машине сюда порядка 30 человек, которые работают у меня в саду и по строительству. Мы разбирали горящую крышу. Дом этот отстояли, но два моих работника с отравление угарным газом и физическими повреждениями отправлены в больницу», — отметил мужчина.

«У нас две версии. Предположительно причинами явились либо неполадки в электрооборудовании (этот дом построен в 1957 году), либо неосторожное обращение с огнем. Также за этим деревянным домом сгорел строящийся дом, в нем не было полов и перекрытий, крыша — без потолка», — рассказал замначальника Пронского межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дмитрий Неклюдов.

Он отметил, что у дома, находившегося рядом, частично повредилась кровля. По другую сторону от очага возгорания дом не пострадал.

На месте происшествия дежурят пожарные и работники газовой службы.

Фото ИД «Пресса»


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