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10:21, 14 мая 2018 277
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На пожаре в милославском поселке погибли двое

На пожаре в милославском поселке погибли двое

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

На пожаре в милославском поселке погибли женщина 1953 года и мужчина 1977 года рождения. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Двухэтажный кирпичный дом загорелся в понедельник, 14 мая, в 01:35. На место выезжали пять пожарных расчетов.


© RZN.info

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