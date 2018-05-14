На пожаре в милославском поселке погибли двое

На пожаре в милославском поселке погибли женщина 1953 года и мужчина 1977 года рождения. Об этом RZN.info
Двухэтажный кирпичный дом загорелся в понедельник, 14 мая, в 01:35. На место
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
На пожаре в милославском поселке погибли женщина 1953 года и мужчина 1977 года рождения. Об этом RZN.info
Двухэтажный кирпичный дом загорелся в понедельник, 14 мая, в 01:35. На место
© RZN.info
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Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».