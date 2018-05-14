На дороге возле рязанского кафе произошла массовая драка. Видео в редакцию
Дерущихся мужчин объехали несколько машин.
Отмечается, что конфликт случился около нолуночи. Его точное место не сообщается.
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На дороге возле рязанского кафе произошла массовая драка. Видео в редакцию
Дерущихся мужчин объехали несколько машин.
Отмечается, что конфликт случился около нолуночи. Его точное место не сообщается.
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