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8:01, 14 мая 2018 92
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На дороге возле рязанского кафе произошла массовая драка. Видео

На дороге возле рязанского кафе произошла массовая драка. Видео

На дороге возле рязанского кафе произошла массовая драка. Видео в редакцию Life прислал очевидец.

Дерущихся мужчин объехали несколько машин.

Отмечается, что конфликт случился около нолуночи. Его точное место не сообщается.


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