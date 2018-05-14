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18:15, 14 мая 2018 357
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Любимов «вспомнил детство» во время поездки в школу-интернат в Михайлове. Фото

Любимов «вспомнил детство» во время поездки в школу-интернат в Михайлове. Фото

В понедельник, 14 мая, Николай Любимов посетил школу-интернат в Михайлове, где осмотрел корпус начальных классов, открытый после реконструкции. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Губернатор осмотрел новый корпус, где располагаются кабинеты начальной школы. На строительство выделили 15 млн рублей из резервного фонда президента России.

Сейчас там оборудовали три кабинета, оформили фойе. С 1 февраля в нем обучаются 60 детей из семей, которые нуждаются в дополнительном внимании со стороны государства.

Николай Любимов передал в дар воспитанникам школы-интерната интерактивную доску и ноутбуки, а двум ученицам-именинницам — персональные подарки от главы региона.

Также губернатор осмотрел спальный корпус, учебные классы и актовый зал.

Как отметил руководитель учреждения иерей Владимир Щетинин, основной проблемой сегодня является отсутствие крытого спортзала. Любимов пообещал «оказать содействие» в его строительстве.

«Здесь проделана большая работа, но многое еще предстоит сделать. В частности спортзал в аварийном состоянии, нужно строить новый, мы это сделаем, — сказал губернатор. — Средства на строительство нового учебного корпуса школы-интерната были выделены из резервного фонда президента России. Мы надеемся на дальнейшую поддержку руководства нашей страны».

Любимов подчеркнул, что в области необходимо построить «еще минимум 19 школ», чтобы выполнить поручение Владимира Путина и перейти на обучение в одну смену.

«Сегодня вспомнил свою юность, прошедшую на школьном поле в роли полузащитника. Этим ребятам из Михайловской школы-интерната пообещал помочь со строительством нового спортивного зала — пока им приходится гонять мяч только под открытым небом… Нужно сделать все, чтобы наши дети с теплом и радостью вспоминали свои школьные годы», — написал губернатор о поездке на своей странице «ВКонтакте».


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