Бывший глава Минфина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, передает «
В понедельник, 14 мая, Кудрин встретился с президиумом «Единой России» в Госдуме. На вторник запланировано выдвижение и рассмотрение его кандидатуры на пост главы Счетной палаты.
О том, что Кудрину предложили возглавить Счетную палату, стало известно в минувший четверг.
По закону, председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Госдума предложит президенту не менее трех кандидатов, из которых тот выберет одного и внесет на утверждение в нижнюю палату парламента. Глава государства также может выдвинуть другого претендента.
Фото