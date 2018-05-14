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13:58, 14 мая 2018 122
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Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Кудрин согласился возглавить Счетную палату

Бывший глава Минфина, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин согласился возглавить Счетную палату, передает «РИА Новости».

В понедельник, 14 мая, Кудрин встретился с президиумом «Единой России» в Госдуме. На вторник запланировано выдвижение и рассмотрение его кандидатуры на пост главы Счетной палаты.

О том, что Кудрину предложили возглавить Счетную палату, стало известно в минувший четверг.

По закону, председателя Счетной палаты назначают на шесть лет. Госдума предложит президенту не менее трех кандидатов, из которых тот выберет одного и внесет на утверждение в нижнюю палату парламента. Глава государства также может выдвинуть другого претендента.

Фото сайта Центра стратегических разработок


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