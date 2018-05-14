Карабасов поблагодарил «Зеленый сад» за помощь в организации марафона флагов городов-героев

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов поблагодарил директора по общим вопросам ГК «Зеленый сад» Андрея Оришкевича за помощь в организации марафона флагов-героев, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил
«Вы и возглавляемый Вами коллектив добрыми делами способствуете утверждению в обществе заботливого и отзывчивого отношения, почета и уважения к людям старшего поколения, патриотического воспитания молодежи и сохранению памяти о великой Победе», — подчеркнул Карабасов.
Марафон флагов городов-героев прошел в Рязани впервые. На мероприятие приехали шесть делегаций из Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тулы и Бреста, где расположена легендарная крепость-герой.
Городские власти планируют сделать акцию традиционной.