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20:53, 14 мая 2018 813
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Карабасов поблагодарил «Зеленый сад» за помощь в организации марафона флагов городов-героев

Карабасов поблагодарил «Зеленый сад» за помощь в организации марафона флагов городов-героев

Фото: Администрация Рязани

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов поблагодарил директора по общим вопросам ГК «Зеленый сад» Андрея Оришкевича за помощь в организации марафона флагов-героев, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

«Вы и возглавляемый Вами коллектив добрыми делами способствуете утверждению в обществе заботливого и отзывчивого отношения, почета и уважения к людям старшего поколения, патриотического воспитания молодежи и сохранению памяти о великой Победе», — подчеркнул Карабасов.

Марафон флагов городов-героев прошел в Рязани впервые. На мероприятие приехали шесть делегаций из Москвы, Новороссийска, Санкт-Петербурга, Смоленска, Тулы и Бреста, где расположена легендарная крепость-герой.

Городские власти планируют сделать акцию традиционной.


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