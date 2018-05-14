Для рязанских предпринимателей проведут семинар по закупкам

В четверг, 17 мая, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства проведет в Рязани семинар для представителей малого и среднего бизнеса. Участникам встречи расскажут об участии в закупках в соответствии с Федеральным законом №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Мероприятие пройдет в формате открытого диалога предпринимателей и:
- представителей горадминистрации;
- АО «Корпорация МСП»;
- крупнейших заказчиков, представленных в регионе: Корпорация МСП, ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети»;
- общественных объединений предпринимателей;
- электронных торговых площадок;
- других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
Эксперты ответят на вопросы слушателей, а также раскроют тонкости и нюансы работы в системе закупок с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.
«Участие в семинаре позволит рязанцам разобраться в основных аспектах действующего законодательства о закупках, получить ответы на сложные вопросы осуществления закупок. Также на мероприятии будут обсуждаться вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Рязани и области в закупках крупнейших государственных корпораций, изучение особенностей закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров. Будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов от АО „МСП Банк“», — рассказали организаторы.
В 2016—2018 годах Корпорация МСП провела 90 семинаров в 62 городах, в которых приняли участие более 6,9 тысяч субъектов МСП.
17 мая мероприятие пройдет в «Старом городе» (улица Мюнстерская, дом №2), начало в 12:00.
Зарегистрироваться для участия можно на сайте. Вход свободный, однако количество мест ограничено.