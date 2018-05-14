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10:03, 14 мая 2018 449

Для рязанских предпринимателей проведут семинар по закупкам

Для рязанских предпринимателей проведут семинар по закупкам

В четверг, 17 мая, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства проведет в Рязани семинар для представителей малого и среднего бизнеса. Участникам встречи расскажут об участии в закупках в соответствии с Федеральным законом №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мероприятие пройдет в формате открытого диалога предпринимателей и:

  • представителей горадминистрации;
  • АО «Корпорация МСП»;
  • крупнейших заказчиков, представленных в регионе: Корпорация МСП, ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети»;
  • общественных объединений предпринимателей;
  • электронных торговых площадок;
  • других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Эксперты ответят на вопросы слушателей, а также раскроют тонкости и нюансы работы в системе закупок с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики.

«Участие в семинаре позволит рязанцам разобраться в основных аспектах действующего законодательства о закупках, получить ответы на сложные вопросы осуществления закупок. Также на мероприятии будут обсуждаться вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса Рязани и области в закупках крупнейших государственных корпораций, изучение особенностей закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров. Будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов от АО „МСП Банк“», — рассказали организаторы.

В 2016—2018 годах Корпорация МСП провела 90 семинаров в 62 городах, в которых приняли участие более 6,9 тысяч субъектов МСП.

17 мая мероприятие пройдет в «Старом городе» (улица Мюнстерская, дом №2), начало в 12:00.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте. Вход свободный, однако количество мест ограничено.


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