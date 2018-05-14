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15:37, 14 мая 2018 664
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Бывший «Полсинаут» реконструируют для устранения нарушений пожарной безопасности

Бывший «Полсинаут» реконструируют для устранения нарушений пожарной безопасности

В бывшем Полсинауте начали реконструкцию для устранения нарушений пожарной безопасности. Об этом в понедельник, 14 мая, в Железнодорожном суде заявила представитель ТЦ «Рязанский» (ООО «Фоспром»).

По словам ответчика, торговый центр уже устранил 18 нарушений из 22, которые ранее выявила проверка прокуратуры. Остальные потребуют реконструкции здания, которая займет около двух недель.

Следующее заседание по ходатайству ответчика перенесли на 5 июня, до этого времени прокуратура совместно с МЧС проведет еще одну проверку по устранению нарушений.

В суд в качестве третьих лиц явились представители ООО «Гравицапа», «Маленький принц», «Посуда-центр сервис» и ГУ МЧС.

Напомним, прокуратура требует закрытия ТЦ «Рязанский» из-за нарушения пожарной безопасности.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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