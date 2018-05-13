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12:58, 13 мая 2018 251
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В сети появился ролик почти сорокалетней давности об автокроссе под Рязанью

В сети появился ролик почти сорокалетней давности об автокроссе под Рязанью

В группе «Спорт в СССР» появился ролик почти сорокалетней давности об автокроссе под Рязанью. Соревнования проводили в 1979 году в честь Дня Победы.

Участники 15-го Всесоюзного автокросса преодолели 50 километров «сложнейшей трассы».

В командном зачете среди республик победила команда РСФСР.


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Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

Официальный дилер Volkswagen в Рязани «ИнтерАвто» представил новый семиместный внедорожник

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