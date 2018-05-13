Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:04, 13 мая 2018 941
 0    0

В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту

В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту

В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту. Открытие движения автотранспорта позволит решить проблему пробок на этом участке, передает «РИА Новости».

«Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту», — отметили в сообщении.

Мост протяженностью 19 километров соединит Кубань и Крым и станет самым длинным в России. Автомобильное движение запустят во второй половине мая.

Фото страницы Крымского моста «ВКонтакте»


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
20:04, 13 мая 2018
В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту
18:47, 13 мая 2018
С понедельника в Рязани заработают новые платные парковки. Список адресов 2
16:44, 13 мая 2018
В понедельник на семи рязанских улицах отключат свет. Адреса
8:43, 13 мая 2018
В понедельник горячую воду отключат на 29 улицах Рязани
13:07, 12 мая 2018
В Спасском районе открыли движение по наплавному мосту
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 65 714
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 43 129
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 42 832
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 33 724
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 27 427
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
Все новости
Голосования

У вас есть велосипед?

Окончание опроса: 18.05.2018
Архив голосований
Форум