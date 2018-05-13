В Керчи открыли движение по путепроводу к Крымскому мосту. Открытие движения автотранспорта позволит решить проблему пробок на этом участке, передает «
«Теперь сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно, после запуска движения по автоподходу к мосту», — отметили в сообщении.
Мост протяженностью 19 километров соединит Кубань и Крым и станет самым длинным в России. Автомобильное движение запустят во второй половине мая.
Фото страницы Крымского моста «