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10:42, 13 мая 2018 419
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RZN.info проведет еще одну трансляцию с легендарным следователем Дмитрием Плоткиным

RZN.info проведет еще одну трансляцию с легендарным следователем Дмитрием Плоткиным

RZN.info проведет еще одну трансляцию с Дмитрием Плоткиным в понедельник, 14 мая. Вопросы для легендарного следователя можно присылать на адрес: news@rzn.info.

7 мая RZN.info провел первую трансляцию с Плоткиным. Он рассказал о «группах смерти», людоеде из Старожилова и «скопинском маньяке» Мохове.

Плоткин с 1982 года работал следователем в Скопине, с 1985 года переведен в Рязань сначала старшим следователем, потом старшим следователем по особо важным делам, с 2007 по 2016 годы был старшим помощником прокурора Рязанской области.

Он занимался расследованиями убийств, связанных с «Айрапетовской» и «Слоновской» преступными группировками, делами «скопинского извращенца» Виктора Мохова и «групп смерти» в соцсетях. Плоткин является одним из главных героев документального фильма «Охота на Слонов» из цикла «Криминальная Россия».

Прямой эфир смотрите на нашем сайте, в группе RZN.info во «ВКонтакте» и в официальном аккаунте Instagram вечером 14 мая. Начало в 20:00.


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