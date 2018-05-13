Рязанок пригласили на два конкурса красоты

Рязанок пригласили на конкурсы красоты «Мисс Туризм России» и «Мисс Хрустальная Корона России». Участвовать в них могут девушки от 16 до 24 лет, сообщили в группе «
Рост претенденток должен быть не ниже 167 сантиметров.
Финал конкурса «Хрустальная корона Мира» пройдет 28-30 июня во время теплоходного круиза. Победительница отправится в Камбоджу вместе с директором агенства Fashion Stars. Также с ней заключит контракты партнер конкурса — компания Cesar Travel.
Заявки с фотографиями нужно отправить