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11:45, 13 мая 2018 280
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Рязанок пригласили на два конкурса красоты

Рязанок пригласили на два конкурса красоты

Фото: Pixabay.com

Рязанок пригласили на конкурсы красоты «Мисс Туризм России» и «Мисс Хрустальная Корона России». Участвовать в них могут девушки от 16 до 24 лет, сообщили в группе «Модельное агентство Fashion Stars | Рязань».

Рост претенденток должен быть не ниже 167 сантиметров.

Финал конкурса «Хрустальная корона Мира» пройдет 28-30 июня во время теплоходного круиза. Победительница отправится в Камбоджу вместе с директором агенства Fashion Stars. Также с ней заключит контракты партнер конкурса — компания Cesar Travel.

Заявки с фотографиями нужно отправить представительнице Fashion Stars.


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