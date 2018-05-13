Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей пенсионерки

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 84-летней пенсионерки. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Варвара Сергеевна Борисова (Дурнова)
Отмечается, что женщина не ориентируется в пространстве и нуждается в медпомощи.
Приметы: рост 155-160 см, худощавого телосложения, волосы короткие седые, глаза голубые.
Одежда: длинное бардовое пальто, черная вязаная шапка, черные зимние сапоги.
С собой: черная дамская сумочка.
Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.