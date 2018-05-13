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12:30, 13 мая 2018 271
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«Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме

«Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме

«Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме. Об этом написал в своем Twitter премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Политик также поздравил певицу Нетту Барзилай с победой на «Евровидении» в Португалии. Она выступала с песней Toy.

По правилам, конкурс проходит в стране прошлогоднего победителя, но выбор города остается на усмотрение правительства.

Иерусалим — непризнанная столица Израиля. Его статус является одним из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта. Все посольства находятся в Тель-Авиве из-за того, что мировое сообщество считает восточную часть Иерусалима оккупированной территорией.

В декабре 2017 года Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Американское посольство перенесут туда 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.


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