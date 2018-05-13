«Евровидение-2019» пройдет в Иерусалиме. Об этом написал в своем
Политик также поздравил певицу Нетту Барзилай с победой на «Евровидении» в Португалии. Она
По правилам, конкурс проходит в стране прошлогоднего победителя, но выбор города остается на усмотрение правительства.
Иерусалим — непризнанная столица Израиля. Его статус является одним из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта. Все посольства находятся в Тель-Авиве из-за того, что мировое сообщество считает восточную часть Иерусалима оккупированной территорией.
В декабре 2017 года Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Американское посольство перенесут туда 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.