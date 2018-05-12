Во дворе дома в Канищеве подожгли новый лифт, привезенный для установки на место старого. Видео произошедшего опубликовано в группе «
Как отметил очевидец, на место происшествия вызывали пожарных, огонь потушили.
Информация об инциденте уточняется.
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Во дворе дома в Канищеве подожгли новый лифт, привезенный для установки на место старого. Видео произошедшего опубликовано в группе «
Как отметил очевидец, на место происшествия вызывали пожарных, огонь потушили.
Информация об инциденте уточняется.
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