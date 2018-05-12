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10:48, 12 мая 2018 513
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Во дворе дома в Канищеве подожгли новый лифт — соцсети

Во дворе дома в Канищеве подожгли новый лифт — соцсети

Во дворе дома в Канищеве подожгли новый лифт, привезенный для установки на место старого. Видео произошедшего опубликовано в группе «Подслушано в Рязани» «Вконтакте».

Как отметил очевидец, на место происшествия вызывали пожарных, огонь потушили.

Информация об инциденте уточняется.


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