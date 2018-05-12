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12:16, 12 мая 2018 876
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В поселке Брыкин Бор на территории Окского заповедника введут пропускной режим

В поселке Брыкин Бор на территории Окского заповедника введут пропускной режим

В поселке Брыкин Бор введут пропускной режим. Об этом сообщила пресс-служба Окского заповедника.

«Подобные меры необходимы для регулирования потока туристических групп и снижения случаев нарушений заповедного режима», — отметили в пресс-службе.

В Окском заповеднике напомнили основные правида на экскурсиях по территории поселка и его окрестностям:

  • запрещается проезжать за шлагбаумы, установленные на территории поселка. На подъезде к визит-центру заповедника оборудована автостоянка;
  • для сохранения уникального рукотворного сооружения «Эстакада» Запрещается вставать на изгородь, переступать через нее и ходить по песчаному склону на обрыве около здания управления заповедником;
  • посещать зубровый и журавлиный питомники разрешено только в сопровождении экскурсовода;
  • запрещается посещать питомников с собаками и другими животными;
  • во время экскурсий нужно стараться вести себя как можно тише, чтобы свести к минимуму стресс у диких животных;
  • запрещается кормить животных;
  • запрещается разводить костры (кроме специально обустроенных стоянок), выбрасывать окурки;
  • запрещается разбрасывать мусор на территории поселка и его окрестностей.

О других правилах поведения на туристических стоянках можно узнать в разделе «Информация для водных туристов» на сайте Окского заповедника.


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