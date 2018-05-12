В поселке Брыкин Бор на территории Окского заповедника введут пропускной режим

В поселке Брыкин Бор введут пропускной режим. Об этом сообщила пресс-служба Окского заповедника.
«Подобные меры необходимы для регулирования потока туристических групп и снижения случаев нарушений заповедного режима», — отметили в пресс-службе.
В Окском заповеднике напомнили основные правида на экскурсиях по территории поселка и его окрестностям:
- запрещается проезжать за шлагбаумы, установленные на территории поселка. На подъезде к визит-центру заповедника оборудована автостоянка;
- для сохранения уникального рукотворного сооружения «Эстакада» Запрещается вставать на изгородь, переступать через нее и ходить по песчаному склону на обрыве около здания управления заповедником;
- посещать зубровый и журавлиный питомники разрешено только в сопровождении экскурсовода;
- запрещается посещать питомников с собаками и другими животными;
- во время экскурсий нужно стараться вести себя как можно тише, чтобы свести к минимуму стресс у диких животных;
- запрещается кормить животных;
- запрещается разводить костры (кроме специально обустроенных стоянок), выбрасывать окурки;
- запрещается разбрасывать мусор на территории поселка и его окрестностей.
О других правилах поведения на туристических стоянках можно узнать в разделе «