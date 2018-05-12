Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:55, 12 мая 2018 101
 0    0

В центре Рязани дерево рухнуло на «Шевроле Камаро». Фото

В центре Рязани дерево рухнуло на «Шевроле Камаро». Фото

В ценре Рязани дерево упало на автомобиль Chevrolet Camaro. Фото с места происшествия опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло в субботу, 12 мая, на улице Полонского.

Информация о произошедшем уточняется.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
14:55, 12 мая 2018
В центре Рязани дерево рухнуло на «Шевроле Камаро». Фото
14:32, 12 мая 2018
При возгорании «Приоры» на Московском шоссе никто не пострадал
14:09, 12 мая 2018
На Московском шоссе загорелась «Приора». Фото и видео 1
11:51, 12 мая 2018
В центре Рязани маршрутка выехала на «встречку» через двойную сплошную. Видео 1
11:29, 12 мая 2018
За ночь в Рязанской области потушили два пожара
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

УАЗы и солдатская каша. «Автоимпорт» возглавил «Бессмертный полк» и устроил концерт для рязанцев

Участие в акции стало традицией для сотрудников «Автоимпорта».

Популярное
Комментируемое
Новое
12:42, 1 мая 2018 65 254
Около 30 тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фоторепортаж 10
14:32, 7 мая 2018 42 551
В Рязани отметили День радио. Фоторепортаж
12:47, 9 мая 2018 41 552
«Бессмертный полк» в шестой раз прошел по улицам Рязани. Фоторепортаж
14:24, 9 мая 2018 32 497
Парад и шествие «Бессмертного полка» в Рязани сфотографировали с высоты птичьего полета
20:07, 2 мая 2018 27 202
В Рязани пассажир зарезал таксиста 4
Все новости
Голосования

У вас есть велосипед?

Окончание опроса: 18.05.2018
Архив голосований
Форум