Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли кита

Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли горбатого кита в районе Берго. Он попал в сети рыболовов, передает «
«К месту попросили прибыть небольшие яхты ввиду того, что кит нервничал, когда поблизости находились несколько судов с работающими двигателями», — сообщили в организации.
Отмечается, что спасенный кит достигал семи-восьми метров в длину.
В последний раз кита видели у берегов Финляндии 12 лет назад.
Согласно финским законам, приближаться к китам запрещено. Об их обнаружении следует сообщать властям.