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19:01, 12 мая 2018 207
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Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли кита

Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли кита

Фото: Pixabay.com

Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли горбатого кита в районе Берго. Он попал в сети рыболовов, передает «РИА Новости».

«К месту попросили прибыть небольшие яхты ввиду того, что кит нервничал, когда поблизости находились несколько судов с работающими двигателями», — сообщили в организации.

Отмечается, что спасенный кит достигал семи-восьми метров в длину.

В последний раз кита видели у берегов Финляндии 12 лет назад.

Согласно финским законам, приближаться к китам запрещено. Об их обнаружении следует сообщать властям.


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