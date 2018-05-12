Рязанские школьники посоревновались в умении спасать людей. Фото

Школьники посоревновались в умении спасать людей. Об этом
Региональный конкурс «Школа безопасности» провели на стадионе пожарно-спасательной части №4 Рязани и на территории туристской базы «Серебряные пруды» в деревне Сажнево.
Судьи оценивали, как школьники разбивали палаточный лагерь и выполняли различные задания. Так, например, подростки сбивали канистры с песком водой из пожарного ствола и рассказывали правила оказания медпомощи. Школьники маневрировали на воде в лодке, входили в «ворота» и подавали спасательный круг. Кроме того, они «спасали человека с льдины».