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17:51, 12 мая 2018 136
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Рязанские школьники посоревновались в умении спасать людей. Фото

Рязанские школьники посоревновались в умении спасать людей. Фото

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Школьники посоревновались в умении спасать людей. Об этом сообщила пресс-служба рязанского ГУ МЧС.

Региональный конкурс «Школа безопасности» провели на стадионе пожарно-спасательной части №4 Рязани и на территории туристской базы «Серебряные пруды» в деревне Сажнево.

Судьи оценивали, как школьники разбивали палаточный лагерь и выполняли различные задания. Так, например, подростки сбивали канистры с песком водой из пожарного ствола и рассказывали правила оказания медпомощи. Школьники маневрировали на воде в лодке, входили в «ворота» и подавали спасательный круг. Кроме того, они «спасали человека с льдины».


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