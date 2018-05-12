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9:14, 12 мая 2018 788
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Появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом на Северной окружной

Появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом на Северной окружной

Появилось видео ДТП на Северной окружной, в котором погиб мотоциклист. Ролик опубликован на YouTube.

Авария произошла в четверг, 10 мая.

По предварительной информации полиции, 23-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник. От полученных травм он скончался на месте.


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