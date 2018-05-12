Появилось видео смертельного ДТП с мотоциклистом на Северной окружной

Появилось видео ДТП на Северной окружной, в котором погиб мотоциклист. Ролик опубликован на YouTube.
Авария
По предварительной информации полиции, 23-летний мотоциклист
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Появилось видео ДТП на Северной окружной, в котором погиб мотоциклист. Ролик опубликован на YouTube.
Авария
По предварительной информации полиции, 23-летний мотоциклист
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Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.