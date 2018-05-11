За выходные от клещей в Рязани обработают шесть парков

С 11 по 13 мая в Рязани обработают 136,43 гектара общественных мест. Об этом сообщил
Обработка пройдет по адресам:
- ЦПКиО — 54 гектаров; парк имени Гагарина — 11,5 гектара;
- парк Морской славы — 5,63 гектара; парк Советско-Польского братства по оружию — 6,9 гектара;
- Комсомольский парк — 8,4 гектара;
- Лесопарк — 50 гектаров.
В пятницу, 11 мая, обработают парки имени Гагарина, Морской славы, Советского-Польского братства по оружию, Комсомольский парк и ЦПКиО.
В воскресенье, 13 мая, с 5:00 часов будут обрабатывать Лесопарк.
В эти дни рязанцев попросили воздержаться от прогулок в парках.