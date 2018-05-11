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13:40, 11 мая 2018 653
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За выходные от клещей в Рязани обработают шесть парков

За выходные от клещей в Рязани обработают шесть парков

Фото: Администрация Рязани

С 11 по 13 мая в Рязани обработают 136,43 гектара общественных мест. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Обработка пройдет по адресам:

  • ЦПКиО — 54 гектаров; парк имени Гагарина — 11,5 гектара;
  • парк Морской славы — 5,63 гектара; парк Советско-Польского братства по оружию — 6,9 гектара;
  • Комсомольский парк — 8,4 гектара;
  • Лесопарк — 50 гектаров.

В пятницу, 11 мая, обработают парки имени Гагарина, Морской славы, Советского-Польского братства по оружию, Комсомольский парк и ЦПКиО.

В воскресенье, 13 мая, с 5:00 часов будут обрабатывать Лесопарк.

В эти дни рязанцев попросили воздержаться от прогулок в парках.


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